Koningin van ontkenning: hoe Elizabeth II haar favoriete zoon jarenlang de hand boven het hoofd hield

Nieuwe Epstein-documenten onthullen hoe diep Andrews banden reikten. Wist Queen Elizabeth meer dan ze liet blijken? Een analyse van koninklijk wegkijken.

Maart 2022. De herdenkingsdienst voor prins Philip in Westminster Abbey. De fragiele koningin Elizabeth verschijnt niet aan de arm van Charles of Anne, maar kiest demonstratief voor Andrew – de zoon die op dat moment al diep verwikkeld is in het Epstein-schandaal. Het beeld ging de wereld over en roept nog altijd dezelfde vraag op: hoe kon zij dit niet weten?

Wat de documenten onthullen

Begin 2026 zijn opnieuw duizenden pagina's uit het Epstein-onderzoek vrijgegeven – 3,5 miljoen pagina's in totaal. Daaruit blijkt dat Jeffrey Epstein een jonge Roemeense model meebracht naar een privédiner in Buckingham Palace, samen met een Russisch model en twee andere vrouwen. E-mails tonen aan dat Andrew het paleis voorstelde als dineerlocatie, en dat Epstein aanbood hem te koppelen aan een jonge Russische vrouw. Cruciaal: Andrew bleef na december 2010 contact houden met Epstein – terwijl hij in zijn beruchte Newsnight-interview in 2019 beweerde alle banden te hebben verbroken.

(Voor de echte liefhebber: onderaan deze tekst het complete interview met Andrew, dat uitsluitend bestaat uit koninklijke leugens)

Thames Valley Police heeft aangekondigd een beschuldiging te onderzoeken dat Epstein een vrouw naar Royal Lodge stuurde om seks te hebben met Andrew. Inmiddels is Andrew uit Royal Lodge vertrokken en verhuisd naar het Sandringham-landgoed, nadat koning Charles hem in oktober 2025 zijn titels ontnam.

Moederliefde of blind vertrouwen?

Volgens koninklijk biografen had Elizabeth een "blind spot" voor haar favoriete zoon. Toen het schandaal in 2011 uitbrak, werd ze door auteur Christopher Andersen de "Queen of Denial" genoemd: Andrew ontkende, en dat was genoeg voor haar. Ze hielp zelfs mee aan de schikking van zo'n 12 miljoen pond met slachtoffer Virginia Giuffre – effectief zwijggeld dat voorkwam dat pijnlijke onthullingen tijdens haar jubileumjaar naar buiten kwamen.

Columnist A.N. Wilson beschrijft het scherp: als echtgenote van een marineman hanteerde Elizabeth het principe "boys will be boys". Hoveling wisten wat er in het paleis gebeurde toen Epstein er verscheen – de koningin was op dat moment in Balmoral – maar ze leek niet gebrand op informatie.[

Wat dit betekent voor de monarchie

De stilte van de huidige koninklijke familie is opvallend. Prins Edward deed vorige week in Dubai een halfslachtige poging door te zeggen dat "het belangrijk is om aan de slachtoffers te denken", maar dat werd breed als onvoldoende beschouwd. Premier Starmer heeft zelfs gezegd dat Andrew zou moeten getuigen voor het Amerikaanse Congres.

De kwestie raakt aan iets fundamenteels: het idee dat de monarchie boven elke controle staat. Elke nieuwe onthulling tast dat principe verder aan. Of Elizabeth nu écht niets wist of bewust wegkeek, het resultaat is hetzelfde: een instelling die te laat en te weinig verantwoordelijkheid neemt.

De Epstein-tijdlijn