In 2025 recordaantal demonstraties in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam is vorig jaar een recordaantal demonstraties geweest. Mensen gingen 3323 keer de straat op, 10 procent meer dan in 2024 en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2023, blijkt uit cijfers die burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

"We dachten dat we in 2024 de limiet wel hadden bereikt, met 3000 demonstraties", zei Halsema in een toelichting op het stadhuis. "De meeste demonstraties gaan over internationale conflicten, zoals Iran, Syrië en Gaza. We hebben begrip voor de boosheid en het verdriet waar demonstranten uiting aan geven, en ze geven meestal op een democratische manier uiting aan hun emoties en opvattingen. Maar dit legt een enorme druk op het politieapparaat."

Ook bij de opkomst bij betogingen is een toename te zien. Voor het eerst sinds de jaren 80 deden aan een betoging in Amsterdam meer dan 250.000 mensen mee. Dat was het Rode Lijn-protest op 5 oktober tegen het geweld in Gaza en het Israëlbeleid van het kabinet. Verder waren er verschillende demonstraties met meer dan 20.000 deelnemers.