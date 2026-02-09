Schotse Labour-leider Anas Sarwar roept Starmer op te vertrekken

EDINBURGH (ANP) - De Schotse Labour-leider Anas Sarwar heeft zijn partijgenoot Keir Starmer opgeroepen op te stappen als premier. Sarwar is het meest prominente Labour-lid tot nu toe dat openlijk heeft uitgesproken dat Starmer moet vertrekken.

De positie van de premier staat al maanden onder druk vanwege slechte peilingen, maar de afgelopen weken is de ophef toegenomen door de rel rond Peter Mandelson. Starmer benoemde die oud-minister tot ambassadeur in de VS. Later ontstond ophef over de banden tussen Mandelson en de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.