Lia van Bekhoven over de bleke toekomst van The Royals: 'met Charles kregen de Britten niet bepaald een zonnestraaltje als koning'

Al meer dan 40 jaar verklaart Lia van Bekhoven (71) Engeland aan Nederlanders en Belgen. Ze heeft zelfs twee paspoorten: het paarse EU-paspoort en het blauwe van het VK. Ze gaat het theater in om over Engeland en haarzelf te praten. Een voorproefje over wat de van het koningshuis vindt (uit De Morgen)

“De populariteit van het koningshuis was al tanende toen de Queen nog leefde, en met Charles kregen de Britten niet bepaald een zonnestraaltje als koning. Ik denk dat de Britse royals tekortschieten, omdat ze niet langer het volk vermaken, wat toch een eerste vereiste is van een monarchie.

“De Queen zei altijd: je moet zichtbaar zijn om geloofwaardig te zijn, en dat zijn de royals momenteel niet. Charles zie je nauwelijks, want hij wordt behandeld voor kanker. Prins William en Kate zie je sinds haar kankerbehandeling ook maar zelden in het openbaar. En prins Andrew is de minst schandaalbestendige royal sinds Hendrik VIII aan zijn zesde vrouw begon.

“Twintig jaar geleden genoten de Windsors nog de steun van zes op de tien Britten, vorig jaar was dat voor het eerst minder dan de helft. Ik denk dat buitenlanders intussen méér waarde hechten aan de Britse monarchie dan de Britten zelf.”

“De Britten zijn geen republikeinen en ook niet echt revolutionair. Ik denk niet dat de Windsors zich zorgen hoeven te maken over een republikeinse beweging die hen zou willen afzetten. Er heerst eerder onverschilligheid: het kan de mensen niet meer schelen wat ze doen. Ze staan nergens meer voor. Zelfs hun eigen generatie is helemaal niet meer geïnteresseerd in Kate en William.

“De druk om te moderniseren wordt groter. Je ziet nu ook al veel meer klachten over de omvang van hun dotaties en hoe ze daarmee omgaan. Misschien zullen ze in de toekomst minder kunnen rekenen op de gigantische toelage die ze nu krijgen. Maar ik zie de Britten daarom niet op de barricaden klimmen en Buckingham Palace afbreken. Wat minder dotaties zullen de Windsors ook niet deren. Ze zijn enorm rijk door de vele inkomsten uit hun landgoederen. Zelfs het verlies van EU-landbouwsubsidies konden ze opvangen.”

Binnenkort in het theater