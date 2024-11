Liz Snoijink ziet haar kleinkinderen nooit, en dat breekt haar hart

Het doet Liz Snoijink pijn dat ze nauwelijks contact heeft met haar Japanse kleinkinderen. De 69-jarige actrice heeft geen band met de twee meisjes, vertelde ze zaterdag in het NPO 1-programma Ivo, even op zaterdag.

Snoijinks zoon Esra, die ze kreeg met Tim Krabbé, woont al jaren in Japan en heeft daar zijn eigen gezin. De actrice vindt het "eigenlijk steeds erger worden" dat ze daar nauwelijks deel van uitmaakt. "Onze werelden liggen zo ver uit elkaar, we maken geen deel uit van elkaars wereld", schetste ze in gesprek met Ivo Niehe.