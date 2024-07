Mark Gillis ligt kritiek op intensive care: vecht voor zijn leven

Mark Gillis, de zoon van SBS-realityster Peter Gillis, ligt in kritieke toestand op de intensive care. Dat bevestigt zijn 62-jarige vader aan het ANP na berichtgeving van RTL Boulevard.

Peter laat weten dat Mark in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni in kritieke toestand is opgenomen. "Onder de zorg van de artsen zijn verschillende onderzoeken gestart om te achterhalen waarom Mark zo ziek was geworden", aldus Peter. Al snel werd Mark overgebracht naar de intensive care, omdat zijn toestand "ernstig" was. "Helaas verslechterde zijn situatie verder, waardoor het noodzakelijk werd om hem in de nacht van zaterdag op zondag in kunstmatige coma te brengen en te beademen. Dit gaf zijn lichaam de kans om te rusten en hopelijk snel te reageren op de antibiotica", aldus Peter.

De oorzaak blijkt een ernstige longontsteking te zijn, vertelt de vader van Mark. "Het is nog onbekend welke bacterie of welk virus hem zo ziek heeft gemaakt. De artsen en verplegers van de intensive care zorgen uitstekend voor hem en we blijven hopen op een spoedig herstel. Op dit moment vecht Mark nog voor zijn leven."