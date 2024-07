Vingegaard kent parcours tijdrit in Tour alleen van videobeelden

DIJON (ANP) - Voor Jonas Vingegaard ging de verkenning van het parcours van de eerste tijdrit in de Tour de France, die vrijdag op het programma staat, dit voorjaar niet door. De Deen kwam in april in de Ronde van Baskenland zwaar ten val waardoor de plannen noodgedwongen werden gewijzigd. "Ik ken het nu alleen via videobeelden", vertelde de tweevoudig Tourwinnaar na de zesde etappe tegen de in de mixed zone verzamelde media. "Het ziet er licht heuvelachtig uit en niet heel technisch."

Vingegaard verpletterde vorig jaar in de Tour de concurrentie in de enige en vakkundig voorbereide tijdrit waarin hij vooral Tadej Pogacar een zware klap toebracht. De rollen zijn dit jaar vooralsnog omgedraaid. Pogacar verdedigt in de zevende etappe de gele leiderstrui. De Sloveen heeft 45 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel en 50 op Vingegaard, die net op tijd fit was om te starten in de Tour.

De schade beperken lijkt de opdracht van Vingegaard, die naar topvorm hoopt te groeien de komende weken. "Tadej doet het altijd goed in tijdritten en Remco is voor mij de grote favoriet. Ik ga mijn best doen, dan zien we wel wat het oplevert."