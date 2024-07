Philipsen raakt tweede plaats in Touretappe kwijt wegens hinderen

DIJON (ANP) - Niet Jasper Philipsen maar Biniam Girmay is als tweede achter ritwinnaar Dylan Groenewegen geklasseerd in de zesde etappe van de Tour de France. De Belg van Alpecin-Deceuninck, die als tweede de finish passeerde, is door de jury teruggezet in de rituitslag om onreglementair sprinten. De Colombiaan Fernando Gaviria klom door het besluit naar de derde plaats.

Philipsen maakte in volle sprint een manoeuvre waarmee hij vooral zijn landgenoot Wout van Aert hinderde. Hij moet ook zijn behaalde punten voor het sprintklassement inleveren.