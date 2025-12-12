ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man opgepakt voor zedenmisdrijven in Rotterdamse massagesalon

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 16:54
anp121225165 1
ROTTERDAM (ANP) - Een 47-jarige man uit Schiedam is zaterdag opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt mensen te hebben verkracht en aangerand in een Rotterdamse massagesalon. Dat meldt de politie vrijdag.
Vier vrouwen en één man meldden zich bij de politie nadat zij slachtoffer waren geworden van een zedenmisdrijf tijdens een bezoek aan de salon aan de Vijverhofstraat in de Agniesebuurt. De slachtoffers zijn tussen de 25 en 44 jaar en boekten tussen eind augustus en begin december van dit jaar een afspraak bij de salon. Dat deden zij onder meer met een kortingscode die hen via sociale media had bereikt.
De verdachte zit vast en wordt verhoord. Hij verschijnt aanstaande dinsdag voor de raadkamer.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading