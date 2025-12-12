Baas AIU: mondiale strijd tegen doping is vastgelopen

MONACO (ANP) - De mondiale strijd tegen doping is vastgelopen, omdat sporters de huidige opsporingssystemen dankzij steeds geavanceerdere methoden weten te ontwijken. Dat stelt David Howman, de baas van de onafhankelijke instantie die doping opspoort in de atletiek, AIU.

"We zijn tegenwoordig niet effectief genoeg in het betrappen van valsspelers. We hebben goede voorlichtingsprogramma's die helpen, maar ze hebben geen effect op de opzettelijke regelovertreders in de topsport", zei Howman in een officiële verklaring van de AIU.

"Onze ineffectiviteit in de aanpak van degenen die de regels overtreden, schaadt de geloofwaardigheid van de antidopingbeweging, met het risico dat onze boodschap van schone sport niet wordt gehoord."

Wetenschappelijk onderzoek

Howman erkende dat zelfs de AIU, die jaarlijks meer tuchtzaken aanspant tegen atleten en schorsingen oplegt, toch niet genoeg valsspelende atleten weet te pakken. Onder de topatleten die dit jaar zijn betrapt op doping bevinden zich de Keniaanse Ruth Chepngetich, de wereldrecordhoudster op de marathon, en de Amerikaanse topsprinter Fred Kerley.

Volgens Howman, die hiervoor dertien jaar directeur-generaal was van het wereldantidopingagentschap WADA, is onder meer nauwere samenwerking nodig tussen alle sporten en moet er veel meer energie worden gestoken in wetenschappelijk onderzoek om tot betere opsporingsmethoden te komen.