Fors meer asielzoekers in Ter Apel, dwangsom naar 2,5 miljoen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal asielzoekers in Ter Apel is omhooggeschoten. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven 2114 mensen in het aanmeldcentrum. Dat zijn er 146 meer dan de nacht ervoor.

Opvangorgaan COA heeft met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, afgesproken dat maximaal 2000 asielzoekers in het centrum mogen worden opgevangen. Voor elke dag dat dit wordt overschreden, moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen. De teller staat dinsdag op 2,5 miljoen euro. Dat is de helft van het maximumbedrag van 5 miljoen euro.

Demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) bracht maandag een bezoek aan Ter Apel. Ze zei vorige maand dat het COA niet genoeg doet om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum onder de afgesproken grens van 2000 te houden. Kort voor het bezoek van de minister was het COA erin geslaagd asielzoekers over te plaatsen en tot onder de limiet te zakken.