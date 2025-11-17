Ook zus Jenny mengt zich in ruzie tussen Jan en Monique Smit: "Dit is een statement"

Niet alleen Volendam, maar half Nederland lijkt zich intussen druk te maken om de bonje tussen Jan en Monique Smit. Hij heeft al haar muziek van Spotify gehaald. En daar vindt ook zus Jenny wat van, blijkt nu uit een bericht op Instagram.

Monique Smit is vooral bekend als zangeres van kinderliedjes. Ze heeft dan ook heel wat sinterklaasnummers in haar repertoire, die natuurlijk juist nu veel gedraaid worden. De meeste songs heeft ze opgenomen bij het platenlabel van broer Jan, Vosound geheten. En dat label heeft nu dus alles offline gehaald.

Jenny Smit, die voor tv-programma's werkt zoals Beste Zangers, lijkt voor haar zus op te komen. “Zij plaatste op haar Instagram-story een Sinterklaasliedje van Monique. De hit Caroussel die ze onlangs heeft uitgebracht, maar dan met een heel speciale Sinterklaastekst”, vertelt showbizzexpert Bart Ettekoven bij Shownieuws.

Shownieuws-collega Patty Brard voegt toe: “Als je broer al je Sinterklaasliedjes verwijdert en je zus heeft dan nog een nieuwe versie van je laatste hit in een Sinterklaasjasje, die ze vandaag post, dan vind ik het ook wel een statement.”

Fans van Jan keren zich eveneens tegen hem, vertelt Ettekoven. “Bij Jan zie je ook mensen reageren van: ‘Allemaal leuk, maar zet de muziek van je zus maar terug op Spotify.’ Mensen nemen het hem wel kwalijk. Het raakt best wel veel mensen met kinderen die die muziek leuk vinden.”

Waarom broer en zus precies ruzie hebben, daar weet collega Ronald Molendijk meer van. Patty citeert hem: “Wat er waarschijnlijk is gebeurd, is dat zij naar een nieuwe platenmaatschappij is gegaan, dat zij met Jan om tafel is gegaan om de rechten van deze oude liedjes te bespreken want daar verdient Vosound nog heel veel geld aan en dan wilden ze een nieuwe verdeling.” En daar zijn ze vooralsnog niet uitgekomen.