ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog negen woningen onbewoonbaar na brand woonzorgcentrum Tilburg

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 21:01
anp171125164 1
TILBURG (ANP) - De bewoners van negen appartementen in woonzorgcentrum Leyhoeve aan de Dokter Bloemenlaan in Tilburg kunnen nog niet naar huis. Door de brand van zaterdag zijn hun woningen nog onbewoonbaar. De meeste van de getroffen bewoners worden elders in het wooncomplex opgevangen.
De brand ontstond zaterdagmiddag, vermoedelijk in de meterkast. Ruim tweehonderd bewoners moesten geëvacueerd worden. Zondag werd bekend dat zestien appartementen nog onbewoonbaar waren door de brand. Daarvan zijn er nu zeven veilig verklaard.
Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde zaterdag dat drie mensen daardoor zwaargewond waren geraakt. Omroep Brabant berichtte eerder maandag dat daarvan toch geen sprake was, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio kan dit niet bevestigen in verband met de privacy.
Volgens haar zijn zaterdag mensen als zwaargewond geclassificeerd, omdat "het zorgpersoneel dan de juiste zorg kan bieden".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

ANP-537342209 (1)

Bekend diabetesmedicijn gelinkt aan extreem hoge levensverwachting bij vrouwen

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

ANP-429808924

Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

ANP-302003004

Tatjana Šimić stelt nieuwe Flodder-cast voor: 'Meet my daughter Kees'

158304056_m

Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde

Loading