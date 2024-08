Paraguay's Luana Alonso uit olympisch dorp gezet wegens te wild

Olympisch zwemster Luana Alonso uit Olympisch Dorp gezet wegens ongepast gedrag. Ze had naar verluid een 'slechte invloed' op de ploeg in het Olympisch dorp.

Alonso deelde haar woonruimte met andere Olympische deelnemers, waarbij het dagelijks leven bestond uit samen trainen, dineren en lol maken. Maar de situatie nam zondag een drastische wending. Larissa Schaerer, algemeen manager van het Olympisch Comité Paraguay meldde in een officiele dat Alonso's aanwezigheid een verstorend effect had op de andere teamleden.

"Het is noodzakelijk dat de sfeer binnen het team positief blijft, vooral tijdens zulke cruciale momenten als de Olympische Spelen. Helaas bleek dit niet mogelijk met Luana Alonso in ons midden," verklaarde Schaerer.

Hierdoor werd Alonso officieel gevraagd het Olympisch Dorp te verlaten. Alonso pakte haar koffers en vertrok, echter kwam ze de volgende dag weer terug, alsof ze op vakantie was.

Schaerer was verrast door Alonso's terugkomst en gaf haar direct opdracht om wederom te vertrekken. Terwijl dit drama zich afspeelde, had Alonso ook een moeilijke tijd tijdens haar wedstrijden. Ze eindigde op de zesde en laatste plaats in de serie 100 meter vlinder en slaagde er niet in om zich te kwalificeren voor de halve finales.