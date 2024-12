Rob Trip danst op muziek van Engelbewaarder in achtuurjournaal (hij heeft dezelfde dansleraar als Trump)

Presentator Rob Trip liet zich gisteravond van zijn lenigste kant zien in het achtjournaal op de NPO. Mediawatcher Victor Vlam was er als de kippen bij om het fragment op X te posten en zijn visie hierop met de wereld te delen: “Dansende bewegingen van Rob Trip in het 8 Uur Journaal! In de bijna 69-jarige geschiedenis van het Journaal is dit nog nooit vertoond, haha.”

Trip laat zijn ledematen bewegingen maken, nadat de razend populaire hit Engelbewaarder van volkszanger Marco Schuitmaker uit de boxen schalt in de NOS-studio. Het geheel ziet er wat houterig uit en doet denken aan de dance moves van de nieuwe president van de VS Donald Trump.

Stukje duiding

“Dit past wel in een trend dat nieuwslezers – ook bij de oerdegelijke NOS – zich steeds meer van hun menselijke kant laten zien. De tijden dat nieuwslezers geen emotie mochten tonen en accentloos Nederlands moesten spreken, is al lang voorbij”, duidt Vlam.

De beelden

Bekijk hieronder de negen historische seconden aan beeldmateriaal: