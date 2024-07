NFP grootste maar geen partij met meerderheid in Frans parlement

PARIJS (ANP) - Het Nieuw Volksfront (NFP) heeft na de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen met 32,6 procent van de stemmen 188 zetels binnengehaald. Daarmee vormt de linkse alliantie van onder anderen kopstuk Jean-Luc Mélenchon het grootste blok in het nieuwe Franse parlement, zo blijkt maandagochtend uit de definitieve resultaten volgens de nieuwssite Politico.

De definitieve stemmentelling bevestigt de exitpolls. Geen enkele partij haalt een meerderheid in de Assemblée Nationale, die in totaal 577 leden telt. Ensemble, de politieke alliantie van president Emmanuel Macron, heeft met bijna 28 procent van de stemmen 161 zetels behaald. De centrumrechtse Les Républicains kregen ruim 8 procent van de stemmen en daarmee 48 zetels.

Het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen en Jordan Bardella strandt tegen de verwachtingen in op de derde plaats met 24,6 procent op 142 zetels.

De Franse premier Gabriel Attal dient maandag zijn ontslag in. Het is vooralsnog onduidelijk wie hem zou moeten opvolgen gezien de politieke verhoudingen in de volksvertegenwoordiging.