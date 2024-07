PowNews erkent fout met Taylor Swift-video: over het randje

Omroep PowNed erkent "over het randje" gegaan te zijn met een item waarin Taylor Swift-fans werd gevraagd hoe ver zij wilden gaan voor een ontmoeting met hun idool. Dat laat de omroep maandag weten na boze reacties op het filmpje. De omroep haalde het item maandagmiddag offline.

"PowNews wordt gemaakt door en voor jongeren en opereert al bijna 15 jaar op het scherpst van de snede", meldt de omroep. "Aan de rand van de afgrond groeien nu eenmaal de mooiste bloemen. Maar soms donder je wel eens over het randje. Zo ook met het filmpje over de Taylor Swift-fans. En dan moet je hand in eigen boezem steken. Daarom hebben we na intern overleg besloten dit item offline te halen."

De omroep was maandagmiddag niet bereikbaar voor vragen. De video had als titel "Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift". Een fan liet haar borsten zien in ruil voor een meet-and-greet met de zangeres. Die meet-and-greet bleek daarna niet te bestaan. Een andere jonge vrouw zoent een vreemde in ruil voor de ontmoeting.

De vrouwen zijn herkenbaar in beeld gebracht. De vrouw die haar borsten liet zien, zei daarna dat ze de video niet online wilde terugzien. Het Commissariaat voor de Media liet al weten dat er meerdere klachten waren binnengekomen over de video.