Pogacar tevreden dat hij in de buurt van Evenepoel blijft

CAEN (ANP) - Tadej Pogacar was zeer te spreken over zijn optreden in de individuele tijdrit op dag vijf van de Tour de France. De Sloveen moest over 33 kilometer alleen toegeven op de tijd van de Belg Remco Evenepoel. "Ik ben erg blij met mijn tijdrit", vertelde hij na het in ontvangst nemen van de gele, de groene en de bolletjestrui. "Ik ben maar zestien seconden langzamer dan de olympisch en wereldkampioen, de beste tijdrijder van de wereld. Dit is een goed resultaat."

Pogacar moest in de tijdrit in het Critérium du Dauphiné nog 48 seconden toegeven op Evenepoel op een parcours dat half zo lang was als dat in Caen. Op zijn grote concurrent voor de eindzege Jonas Vingegaard heeft hij in het klassement al 1 minuut en 13 seconden voorsprong. "Dit overtreft mijn verwachtingen. Ik dacht dat hij hoger zou eindigen of zelfs beter zou zijn dan ik. Maar hij zal zeker nog tijd proberen te pakken."

Pogacar nam de gele trui over van Mathieu van der Poel. "Niet belangrijk, als ik hem in Parijs maar heb."