Rederijvereniging schrikt van nieuwste aanvallen Rode Zee

ROTTERDAM (ANP) - De manier waarop Houthi-rebellen het vrachtschip Magic Seas tot zinken hebben gebracht in de Rode Zee is enorm schrikken, zegt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). "Ik schrik daarvan, het ziet er zo professioneel uit", zegt KVNR-directeur Annet Koster over verspreide beelden van de aanval op de Magic Seas.

Nadat de aanvallers het schip hebben ingenomen, is te zien dat ze er explosieven tot ontploffing brengen en het laten zinken. Volgens Koster is dat een verschil met wat werd gezien bij veel van de eerdere aanvallen, die meer "houtje-touwtje" leken.

Houthi-rebellen voeren sinds eind 2023 aanvallen uit op schepen, naar eigen zeggen uit solidariteit met Palestijnen in Gaza die worden aangevallen door Israël. Maar aan het laten zinken van de Magic Seas en de dodelijke aanval op de Eternity C deze week ging juist een maandenlange periode van relatieve rust in de Rode Zee vooraf. Daardoor waagden weer meer scheepvaartbedrijven zich in de Rode Zee.