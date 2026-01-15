Presentator Robert Jensen overleden aan hartstilstand

Presentator Robert Jensen is maandag op 52-jarige leeftijd overleden . Dat maakte zijn broer Frank Dane bekend op Instagram.

‘Mijn geweldige broertje is er niet meer’, schrijft de radio-dj. ‘Het is zo verdrietig. Ik ga je warmte zo missen lieve, lieve Robert. Waar je ook was op deze wereld. Ik kwam naar je toe en tot diep in de nacht was het magisch. Weet niet waar ik zou zijn zonder je. Wat een geluk dat jij mijn broer bent. Voor altijd.’

Jensen voelde zich afgelopen weekend niet goed en ging naar het ziekenhuis. Daar overleed hij maandagavond aan een hartstilstand.