Nederland stuurt één militair naar Groenland

Nederland stuurt een officier van de marine voor een verkenningsmissie naar Groenland, meldt demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD). Hij gaat samen met andere NAVO-bondgenoten deelnemen aan een verkenning voor een militaire oefening in het Arctische gebied.

"Een grotere inzet binnen NAVO-verband (Arctic Sentry) is een mogelijke volgende stap", laat de minister op X weten. "Daarover wordt de komende tijd binnen de NAVO verder gesproken. Hier staat het kabinet positief tegenover."

Eerder lieten onder meer Duitsland, Noorwegen, Zweden en Frankrijk al weten dat ze militairen sturen naar het Deense eiland dat volgens president Donald Trump in Amerikaanse handen moet komen.

Deze eis zorgt voor grote spanningen tussen de NAVO-partners. Volgens de Denen betekent bezetting van Groenland door de Amerikanen het einde van het Atlantische bondgenootschap. De Groenlandse premier heeft gezegd bij Denemarken te willen blijven.

Andere Europese landen hebben al militairen op Groenland of ze zijn onderweg. De Duitsers sturen een verkenningsteam bestaande uit dertien militairen. Die vertrekken donderdag, aldus een mededeling van de Bundeswehr. De Duitsers gaan erheen op verzoek van de Deense regering.

De Duitse militairen blijven er tot zaterdag. Ze gaan de mogelijkheden onderzoeken om Denemarken te ondersteunen "bij het waarborgen van de veiligheid in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van maritieme bewakingscapaciteiten".

De Franse president Emmanuel Macron zei ook dat hij militairen stuurt op uitnodiging van de Denen naar Groenland om daar mee te doen aan oefeningen. De eerste militairen zijn inmiddels gearriveerd. De komende dagen gaan nog meer onderdelen van de Franse land-, lucht- en zeemacht die kant op.