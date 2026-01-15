ECONOMIE
Recordaantal buitenlandse toeristen naar Spanje in 2025

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 13:47
anp150126122 1
MADRID (ANP/AFP) - Een recordaantal buitenlandse toeristen heeft vorig jaar Spanje bezocht. Het ging om 97 miljoen buitenlanders die naar het land afreisden, heeft de Spaanse minister van Toerisme Jordi Hereu donderdag bekendgemaakt.
Volgens een eerste schatting steeg het aantal bezoekers in 2025 met 3,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hun totale uitgaven in Spanje gingen met bijna 7 procent omhoog naar 135 miljard euro. De meeste buitenlandse toeristen kwamen uit Europa. Britse, Duitse en Franse vakantiegangers waren goed voor bijna de helft van de bezoeken.
Toerisme is belangrijk voor Spanje en vertegenwoordigt ongeveer 13 procent van de Spaanse economie. Na Frankrijk is het het meest bezochte land ter wereld.
In Spanje groeit desondanks de weerstand tegen de gevolgen van massatoerisme. Zo kampt het land met een woningcrisis en klagen inwoners van populaire toeristische bestemmingen zoals Barcelona dat het toenemende aantal bezoekers de structuur van hun wijken verandert.
