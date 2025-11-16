PVV'er Martin Bosma wil door als voorzitter Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - Martin Bosma wil verder als voorzitter van de Tweede Kamer, en hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer kiest voor "rust en continuïteit". Dat schrijft de PVV'er in een brief waarin hij zich opnieuw kandidaat stelt voor de functie die hij sinds december 2023 bekleedt.

De Kamer heeft volgens Bosma behoefte aan een ervaren voorzitter. "Het zijn onstuimige politieke tijden", schrijft hij. "Kabinetten zitten korter dan gepland. Kamerverkiezingen volgen elkaar steeds sneller op. Daarnaast hebben de afgelopen jaren laten zien dat debatten in de plenaire zaal steeds feller verlopen, met oplaaiende emotie."

Bosma wijst daarnaast op het grote verloop in de Tweede Kamer. Afgelopen week namen 70 Kamerleden afscheid. Daar kwamen 55 nieuwelingen voor in de plaats en 15 mensen die al eerder parlementariër waren. Senioriteit is van groot belang, vindt hij. "Dit is geen tijd voor experimenten."

De Kamer kiest dinsdag een nieuwe voorzitter. Eerder liet VVD'er Thom van Campen aan diverse media weten dat hij zich daarvoor kandidaat stelt.