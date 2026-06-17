Thijs Römer brengt theatershow over zedenzaak, advocaat slachtoffers verrast

Acteur Thijs Römer staat na zijn veroordeling voor online zedendelicten opnieuw op het podium met een eigen theatershow over die periode in zijn leven. In de solovoorstelling Een vorm van eenzaamheid, die sinds vorige week in Amsterdam te zien is, blikt hij terug op de jaren rond de strafzaak, zijn detentie en zijn terugkeer in de maatschappij. Volgens zijn entourage is het een persoonlijke vertelling, waarin de acteur zijn ervaringen en gevoelens van de afgelopen jaren onder woorden brengt. De voorstelling werd tot vlak voor de première bewust buiten de publiciteit gehouden.

Römer werd in 2023 door de rechtbank in Assen veroordeeld voor online zedendelicten met drie destijds minderjarige meisjes. Het ging om seksuele online contacten en het vragen om beeldmateriaal. De acteur kreeg een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, waarvan een deel voorwaardelijk, en daarnaast een taakstraf. Eerder werd bekend dat hij afzag van hoger beroep en zijn straf accepteerde.

De nieuwe theatershow zorgt nu voor verbazing bij de advocaat die enkele van de betrokken meisjes bijstaat. Hij laat weten dat zijn cliënten vooraf niet zijn geïnformeerd over het feit dat Römer een voorstelling over de zedenzaak en de daaropvolgende periode zou gaan spelen. Volgens de advocaat roept dat vragen op bij de slachtoffers, die nog altijd te maken hebben met de gevolgen van de gebeurtenissen.

Vanuit de omgeving van Römer wordt benadrukt dat de voorstelling nadrukkelijk vanuit zijn eigen perspectief is geschreven. Het stuk zou volgens hen geen juridisch of feitelijk verslag van de zaak willen zijn, maar een persoonlijke reflectie op schuld, straf en het leven na een veroordeling. Er is geen sprake van dat alle betrokkenen bij de strafzaak op voorhand zijn geraadpleegd over de inhoud.

Of de voorstelling ook in andere Nederlandse theaters te zien zal zijn, is nog niet volledig duidelijk. Vooralsnog worden de eerste speeldata in een kleinschalige setting in Amsterdam afgewerkt. De reacties van publiek en betrokkenen kunnen van invloed zijn op eventuele vervolgspeeldata of een tournee langs andere zalen.