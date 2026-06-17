Gemiddelde WOZ-waarde woningen met ruim 10 procent gestegen

DEN HAAG (ANP) - Een Nederlandse woning heeft dit jaar een gemiddelde WOZ-waarde van 439.000 euro. Dat is 10,3 procent hoger dan vorig jaar, toen de gemiddelde WOZ nog 398.000 euro bedroeg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De waarde steeg voor het elfde jaar op rij en groeide harder dan de twee jaar daarvoor. Wel is de groei fors kleiner dan in 2023, toen de waarde met ruim 16 procent steeg.

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde om de hoogte van gemeentelijke belastingen en heffingen te bepalen. De waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen, maar met een jaar vertraging. De WOZ-waarde van woningen in 2026 wordt dus gebaseerd op de waarde van 1 januari 2025. Gemeenten kijken daarbij onder meer naar verkoopprijzen van woningen. Ook sloop, huurwoningen en nieuwbouw hebben invloed.

Groningse Pekela

In alle gemeenten nam de WOZ-waarde toe. Vorig jaar daalde deze nog in vier gemeenten. De gemiddelde WOZ-waarde nam dit jaar het sterkst toe in het Groningse Pekela. Daar steeg deze met 19 procent tot 254.000 euro.

In Laren in Noord-Holland was de gemiddelde waarde het hoogst: 993.000 euro. Ook in Bloemendaal en Blaricum lag de waarde dicht tegen de miljoen euro. In het Limburgse Heerlen was de WOZ-waarde met 238.000 euro het laagst.

Provinciebreed stijgt de gemiddelde WOZ-waarde, net als vorig jaar, het sterkst in Limburg: bijna 11,9 procent tot 348.000 euro. Huizen in Utrecht hebben een gemiddelde WOZ-waarde van 534.000 euro, het hoogste landelijke gemiddelde.