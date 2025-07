Shell stijgt, ArcelorMittal zakt op drukke cijferdag op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Shell behoorde donderdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern zag de winst in het tweede kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. Ook gaat Shell opnieuw voor miljarden aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Volgens Shell is dit het vijftiende kwartaal op rij dat het concern aandelen inkoopt voor een bedrag van 3 miljard dollar of meer. Het aandeel werd bijna 3 procent hoger gezet.

Naast Shell kwamen tal van bedrijven met resultaten, die gemengd werden ontvangen. Zo verloor ArcelorMittal 4 procent. Het staalconcern boekte minder omzet in het tweede kwartaal dan een jaar geleden. Ook werd het bedrijf iets negatiever over de staalvraag, exclusief China, dit jaar door de Amerikaanse importheffingen.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 914,75 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 906,27 punten. Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.