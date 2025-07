BKR ziet aantal betalingsachterstanden op hypotheken verder dalen

TIEL (ANP) - Het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek daalt verder. Dat meldt de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), die opmerkt dat er sinds 2017 elk jaar minder mensen met een betalingsachterstand bijkomen dan er uitstromen. "De daling wijst op een structurele verbetering van het betaalgedrag."

In juni dit jaar liepen volgens het BKR ongeveer 30.000 Nederlanders minimaal drie maanden achter met hun maandelijkse hypotheekbetalingen, tegenover bijna 35.000 een jaar eerder. Onder alle leeftijden daalde het aantal hypotheekachterstanden. De meeste komen nog altijd voor bij mensen tussen de 41 en 60 jaar, die volgens BKR ook vaak de grootste hypotheekverplichtingen hebben.

BKR benadrukt dat er nog altijd een constante aanwas is van mensen die een hypotheekachterstand oplopen, vaak veroorzaakt door een scheiding, het verliezen van een baan of ziekte. Een kwart van alle achterstanden is binnen twee jaar verholpen, ruim een derde kampt er tien jaar of langer mee.