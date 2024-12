Tom Waes erkent: ik had teveel gedronken

Tom Waes (56) heeft in een mededeling toegegeven dat hij de avond van zijn ongeval te veel had gedronken. “Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel”, klinkt het. “Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen. Het spijt me verschrikkelijk.”

“Ik herinner me niets van het ongeval of van de omstandigheden die bewuste avond in de Kennedytunnel”, klinkt het verder nog in het statement van de acteur. “Feit is dat ik die avond op restaurant en café geweest ben, en dat ik te veel gedronken had om nog met de auto te mogen rijden. Toch ben ik in mijn auto gestapt om thuis te geraken. Onbegrijpelijk. Dat had ik nooit mogen doen, daar bestaat geen enkele twijfel over.”