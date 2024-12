Goedkoop plastic uit China bedreigt Nederlandse bedrijfstakken

DEN HAAG (ANP) - Goedkoop plastic uit China en de Verenigde Staten bedreigt Nederlandse bedrijven die kunststof produceren, verwerken en hergebruiken. Brancheorganisaties roepen het kabinet op meer gebruikt plastic te benutten, anders komen zowel de werkgelegenheid als de verduurzaming in gevaar.

De noodkreet is afkomstig van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), Plastics Europe, Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Hoewel de consumptie van plastic stijgt, daalt de productie van plastic en gaan veel recyclingbedrijven failliet. De verduurzaming van de hele keten staat op het spel, stellen zij.

Nederland is de op drie na grootste plasticproducent in de Europese Unie en behoort tot de koplopers in het inzamelen en recyclen van plasticafval. Goedkoop geïmporteerd plastic zet die positie steeds meer onder druk.

'Meer terugwinnen'

Nederlands hergebruikt plastic is nu te duur om als grondstof te gebruiken voor producten. Goedkoop plastic, vooral uit de Verenigde Staten en China, overspoelt de Nederlandse en Europese markt.

De industrie staat op het punt om miljarden te investeren in nieuwe technologieën voor het produceren, sorteren, recyclen, en verwerken van ingezameld plastic. "We willen dan ook veel meer plastic uit afval terugwinnen dan er nu beschikbaar komt voor hergebruik", stellen de brancheorganisaties.

'Wereldwijd vraagstuk'

In een gezamenlijke petitie vragen zij het kabinet het plasticbeleid te herzien. De huidige aanpak verzwakt de keten volgens hen verder, met mogelijk 40 procent krimp van Nederlandse producenten. De organisaties vragen om een integrale aanpak, waarbij alle spelers in de keten worden betrokken.