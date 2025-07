Trumps immigratiepolitie sluit de Nederlandse 'fiscalist van de sterren' weer op

De Nederlandse belastingadviseur Frank Butselaar is maandag direct na zijn vrijlating uit de gevangenis in de Verenigde Staten aangehouden door de Amerikaanse immigratiepolitie ICE. Dat meldt het FD. Butselaar, die vanwege zijn bekende clientèle ook wel de 'fiscalist van de sterren' genoemd wordt, zat vast wegens zijn rol bij een onjuiste belastingaangifte in de VS van dj Afrojack, de artiestennaam van Nick van de Wall.

Maandagochtend vroeg zou Butselaar worden vrijgelaten uit de Danbury federale gevangenis in Connecticut, na het uitzitten van zijn straf voor het plegen van belastingfraude. Zijn vrijlating ging echter niet zoals verwacht. Hij werd opgewacht door agenten van de ICE. Doordat Butselaar vanuit Italië werd uitgeleverd naar Amerika is hij na zijn vrijlating illegaal in het land en bezit hij geen verblijfsvergunning.

Zijn Amerikaanse advocaten verzetten zich tegen de aanhouding. Zij probeerden de ICE-functionarissen telefonisch duidelijk te maken dat de fiscalist juist van plan was om de VS zo spoedig mogelijk te verlaten. Hij bezat zelfs al een vliegticket om maandagavond naar Nederland terug te keren.