‘Fiscalist van de sterren’ Frank Butselaar krijgt 30 maanden Amerikaanse cel

Een Amerikaanse rechter heeft ‘fiscalist van de sterren’ Frank Butselaar dertig maanden celstraf opgelegd vanwege belastingfraude. Dat betekent dat hij na aftrek van voorarrest waarschijnlijk nog zes maanden in een Amerikaanse gevangenis moet zitten. Butselaar bekende eerder schuld aan hulp bij een frauduleuze belastingaangifte van dj Afrojack.

Butselaar bedacht voor artiesten en Dj's fabuleuze belastingconstructies. Hij maakt gebruik van het feit dat dit soort mensen zo veel op reis is dat ze eigenlijk nergens wonen en dus ook amper belasting hoeven te betalen. Hij meende dat dat legaal was. Maar de Amerikaanse belastingdienst dacht daar anders over. Zijn cliënten geloofden Butselaar ook En dat is ook hen duur komen te staan door miljoenen aan naheffingen.

Butselaar had schuld bekent in een aanklacht en hoopte dat hij daardoor meteen vrij zou komen. Maar de rechter zag dat anders. ‘Luister, het gaat hier over fraude, niet over moord. En we hebben het ook niet over de omvang van de fraude die Madoff pleegde. Maar het gaat wel om een gigantische fraude, met een belastingverlies van $25 mln’, zei zij.

‘De beschuldigde misleidde niet alleen de Amerikaanse overheid, maar ook zijn cliënten. Die waren dan wel wereldtop in hun vakgebied, maar toch zeker niet wereldtop op het gebied van belastingzaken.’ Volgens haar had een verantwoordelijke fiscalist tegen zijn cliënten moeten zeggen dat het niet hoeven betalen van belasting over inkomen in Amerika onmogelijk was, omdat zij daar te veel dagen per jaar doorbrachten.

Butselaar werd in maart 2023 gearresteerd in Italië en werd in oktober van dat jaar uitgeleverd aan de VS. De tijd die hij in Italiaanse en Amerikaanse gevangenissen zat, wordt afgetrokken van de strafmaat. Hoelang de fiscalist nu nog precies gevangen zal zitten, hangt deels af van aftrek voor goed gedrag en het type gevangenis waarin hij verblijft. Butselaar ziet zichzelf nog altijd als slachtoffer in plaats van dader. In dat opzicht lijkt hij op die andere witte boorden-zwendelaar Siewert.

