ACM spoort voedselbedrijven aan claims te controleren

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) spoort bedrijven in de levensmiddelensector aan hun duurzaamheidsclaims te controleren en zo nodig aan te passen. Volgens de toezichthouder worden er veel onduidelijke claims gedaan op producten, in advertenties en in winkels. Consumenten hebben juist behoefte aan duidelijkheid om duurzaamheid mee te wegen in hun keuze voor een bepaald eet- of drinkproduct, meent de ACM.

"Veel levensmiddelen worden aangeprezen met allerlei duurzaamheidsclaims, labels, logo's en keurmerken", legt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM, uit. "We zien duurzaamheidsclaims die gaan over milieuaspecten, maar ook claims over arbeidsomstandigheden of dierenwelzijn. Daarbij is niet altijd duidelijk wat de claim precies inhoudt of waar het logo voor staat. Dat moet wel."

De marktwaakhond roept bedrijven op hun claims te controleren en ze waar nodig te veranderen, voordat de ACM de juistheid ervan gaat controleren.