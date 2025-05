Untitled article

De Nederlandse zangeres S10, oftewel Stien den Hollander (24), keerde woensdagavond na enkele weken onder de radar terug op de bühne voor een uitverkocht optreden in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Daar werd ze in de grote zaal warm verwelkomd door 1.500 fans van haar muziek. Ze stond voor het eerst stil bij “een verdrietige periode” in haar leven. “Het is heel heftig,” zegt ze in HLN.

De 24-jarige Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, was wekenlang uit de roulatie nadat haar tweelingbroer half april ernstig gewond raakte bij een val uit het raam van een appartementsgebouw. Vooralsnog heeft de zangeres daarover niets gezegd, ze hield het slechts bij ‘privéomstandigheden’ als het ging om de reden voor het afgelasten van haar shows.

Eerste optreden sinds val broer

De show in Amsterdam was haar eerste optreden sinds die tragische gebeurtenis. De vraag was of de jonge zangeres daar iets zou vertellen over deze roerige periode in haar leven. Dat deed ze. “Ik heb er heel veel zin in, maar er is tegelijkertijd ook iets heel ergs verdrietigs in mijn leven aan de hand. Ik ben een tweeling en mijn andere helft ligt in het ziekenhuis. En dat is heel heftig.”

Toch wilde de zangeres het woensdagavond ‘proberen’. “Want Paradiso is de allerleukste zaal van Nederland. (...) Zingen heeft mij altijd gered tot nu toe. Dus ook vandaag gaat het mij redden.” Ze vroeg haar fans af en toe mee te zingen “als het even zwaar zou worden”. Na de korte toespraak zong S10 het nummer ‘Zondagskind’.