Vader Mart Hoogkamer opgepakt na klopjacht met politiehelikopter

door Pieter Immerzeel
vrijdag, 29 mei 2026 om 6:30
Voor zanger Mart Hoogkamer is het opnieuw een pijnlijke dag: volgens meerdere showmedia is zijn vader opgepakt na een heftige politieactie in Leiden. Bij de zoektocht naar de man en zijn partner werd zelfs een politiehelikopter ingezet, iets wat in de Leidse wijk Lage Mors niet onopgemerkt is gebleven.
Volgens onder meer Privé en De Telegraaf zouden de vader van Mart en diens partner Natasja op Tweede Pinksterdag een vrouw hebben bedreigd met een vuurwapen of neppistool. De ruzie zou om geld zijn gegaan; een buurtbewoner vertelt dat het stel vond dat de vrouw hen nog geld schuldig was en dat de situatie volledig uit de hand liep.
De politie bevestigt dat een man en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van bedreiging met een vuurwapen, maar noemt geen namen vanwege privacy. Wel komen de leeftijden van de verdachten overeen met die van Marts 52‑jarige vader en diens partner, en zouden zij nog vastzitten in afwachting van voorgeleiding aan de rechter‑commissaris.
Voor Mart zelf is het extra wrang, omdat hij al langer een gebroken relatie heeft met zijn vader, die kampt met een alcoholverslaving. “Ik vind het ook verschrikkelijk. Het is ook mijn naam, maar ik kan er niets aan doen”, zegt de zanger over de nieuwe arrestatie, die zijn familieproblemen opnieuw publiek maakt.
De zanger kan er niets aan doen

„Ik vind het ook verschrikkelijk. Het is ook mijn naam, maar ik kan er nietsaan doen.” Het was gisteravond nog niet bekend door welke advocaat Hoogkamer sr. wordt bijgestaan.

