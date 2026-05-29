Minder nieuwbouwwoningen in eerste kwartaal dan 2025

DEN HAAG (ANP) - Er zijn ruim 13.700 nieuwbouwwoningen opgeleverd in het eerste kwartaal van het jaar, ongeveer 1800 minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het einde van 2025 is de daling nog groter. Toen kwamen er nog bijna 22.800 nieuwe woningen bij. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Per saldo groeide de woningvoorraad in het eerste kwartaal afgerond naar ronde getallen met zo'n 13.400 woningen. Er werden ongeveer 2800 woningen gesloopt en er verdwenen zo'n 2400 woningen uit de voorraad door verbouwingen of functiewijzigingen. Door verbouwingen kwamen er tegelijkertijd rond de 4800 woningen bij.

Volgens het CBS werden er bijna 23.500 vergunningen verstrekt voor de bouw van woningen. In dezelfde periode in 2025 werden meer dan 18.700 nieuwbouwvergunningen afgegeven. Er werden wel pakweg 900 minder vergunningen verstrekt dan een kwartaal eerder.

Bedrijfspanden

Daarnaast zijn vergunningen afgegeven voor bijna 5200 nieuwe bedrijfsgebouwen. Dat zijn er ongeveer 1100 meer dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal kwamen er zo'n 4200 nieuwe bedrijfspanden bij.

Voor zo'n 700 nieuwbouwwoningen werd de vergunning in het eerste kwartaal van 2026 ingetrokken.