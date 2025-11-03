ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Detailhandel zet 3,8 procent meer om, ook volume stijgt

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 7:05
anp031125038 1
DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in september meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,8 procent, na een stijging van 3,9 procent in augustus. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 1,4 procent hoger dan een jaar geleden. Online steeg de omzet met 6 procent.
Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 4,1 procent. Het verkoopvolume steeg met 0,6 procent. De omzet van supermarkten lag 4,8 procent hoger, na een stijging van 4,7 procent in augustus. De omzet van speciaalzaken daalde met 0,2 procent, na een daling van 0,3 procent een maand eerder.
In de non-foodsector nam de omzet met 3,7 procent toe en lag het volume 1,9 procent hoger. Meubelzaken, kledingwinkels, drogisterijen en doe-het-zelfzaken hebben in september meer omgezet. De omzet van winkels in recreatieartikelen, elektronicazaken en schoenenwinkels was echter lager dan een jaar geleden.
loading

POPULAIR NIEUWS

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Ozempic beschermt het hart op meer manieren dan alleen door gewichtsverlies

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

anp021125087 1

Kremlin ziet geen noodzaak voor top met Trump over Oekraïne

Loading