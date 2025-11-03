Detailhandel zet 3,8 procent meer om, ook volume stijgt

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in september meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,8 procent, na een stijging van 3,9 procent in augustus. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 1,4 procent hoger dan een jaar geleden. Online steeg de omzet met 6 procent.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 4,1 procent. Het verkoopvolume steeg met 0,6 procent. De omzet van supermarkten lag 4,8 procent hoger, na een stijging van 4,7 procent in augustus. De omzet van speciaalzaken daalde met 0,2 procent, na een daling van 0,3 procent een maand eerder.

In de non-foodsector nam de omzet met 3,7 procent toe en lag het volume 1,9 procent hoger. Meubelzaken, kledingwinkels, drogisterijen en doe-het-zelfzaken hebben in september meer omgezet. De omzet van winkels in recreatieartikelen, elektronicazaken en schoenenwinkels was echter lager dan een jaar geleden.