Tom Waes: te veel gedronken op avond van auto-ongeluk

ANTWERPEN (ANP) - Acteur Tom Waes had te veel gedronken toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken raakte bij een auto-ongeluk in Antwerpen. Dat meldt hij dinsdag in een verklaring aan Belgische media. "Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen. Het spijt me verschrikkelijk", aldus Waes.

De 56-jarige acteur, bekend van hitserie Undercover, raakte zwaargewond. Maandag meldde de Vlaamse omroep VRT dat Waes nog op de intensive care ligt, maar dat zijn toestand stabiel is en hij buiten levensgevaar is.