Vliegschaamte? Uitstoot door privéjets is in paar jaar tijd met bijna 50 procent gestegen

De CO2-uitstoot van privévliegtuigen is tussen 2019 en 2023 met 46 procent toegenomen. En zonder regulering blijft de uitstoot stijgen, waarschuwen onderzoekers in een nieuwe studie.

Daaruit blijkt dat de CO2-uitstoot door privévliegtuigen een piek bereikte in de Europese zomer en rond grote internationale evenementen zoals het WK, het filmfestival van Cannes en klimaatconferenties van de VN.

Privéjets, het favoriete vervoermiddel van ultrarijken en beroemdheden, zijn de meest energie-intensieve manier van vliegen en vormen al lange tijd een doelwit van klimaatactivisten.

In 2023 waren privéjets verantwoordelijk voor 15,6 miljoen ton CO2-uitstoot, aldus de auteurs van de studie van Zweedse, Deense en Duitse universiteiten.

Dat was minder dan 2 procent van de totale CO2-uitstoot van de commerciële luchtvaart, maar privéjets bedienen slechts 256.000 mensen – ongeveer 0,003 procent van de volwassen wereldbevolking. De emissies per passagier zijn dus vele malen hoger dan bij commerciële vliegtuigen.

Onderzoekers analyseerden gegevens van vluchttrackers van ongeveer 18,7 miljoen individuele chartervluchten tussen 2019 en 2023, die het merendeel van de wereldwijde privéluchtvaart vertegenwoordigen. Ze ontdekten dat ongeveer de helft van deze vluchten korter dan 500 kilometer was en dat veel vliegtuigen leeg waren, onderweg om passagiers op te halen of leveringen te doen. Daarnaast merkten ze op dat privéjets op zeer korte vluchten "vaak auto’s lijken te vervangen voor tijdswinst of gemak".

Onevenredige uitstoot

“De analyse laat zien dat personen die gebruikmaken van privévliegtuigen onevenredig veel meer uitstoten dan een gemiddelde mens”, aldus de studie.

Ongeveer twee derde van de privéjets wereldwijd bevindt zich in de Verenigde Staten, en de gemiddelde passagier heeft een persoonlijk vermogen van 123 miljoen dollar.

In 2023 was er aanzienlijk meer privéjetverkeer in verband met de Super Bowl, het World Economic Forum in Davos en de COP28-klimaatconferentie in Dubai. Dergelijke gebeurtenissen kunnen “honderden individuele vluchten” aantrekken die “aanzienlijke emissies” genereren, aldus de studie.

Ook was er “een duidelijke seizoenstrend met bezoekpieken in de zomer” naar dure kustlocaties zoals Ibiza en Nice, waarbij de reizen zich vooral rondom weekenden concentreerden.

De privéjetindustrie groeit naar verwachting met een derde tegen 2033. Dit betekent dat privévliegtuigen zowel in relatieve als absolute zin steeds belangrijker worden als bron van CO2-uitstoot, aldus de auteurs.