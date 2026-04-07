Volgens Talpa is Yvonne Coldeweijer een narcist met wie niet te werken valt. Coldeweijer slaat terug

door Désirée du Roy
dinsdag, 07 april 2026 om 10:59
Talpa schildert juicekoningin Yvonne Coldeweijer in de rechtszaal af als een narcistische diva met wie niet te werken valt, maar zelf noemt ze dat framing en “niet zuiver”.
Coldeweijer sloot met Talpa een contract ter waarde van 9 ton voor De Juice, een Net5-programma gebaseerd op haar roddelkanaal Life of Yvonne. Ze zegt dat ze “alles wilde geven voor John de Mols 9 ton” en investeerde alvast in de verbouwing van haar vrijstaande woning op basis van dat contract. Het programma kwam er nooit; volgens Talpa hield de beoogd presentatrice zich niet aan afspraken en was ze “inhalig, een diva en een narcist”, aldus de advocaat die met bijna-collega’s sprak.
In februari stopte Talpa de betalingen en werd de stekker uit het project getrokken, waarna Coldeweijer een kort geding begon. De rechter moet nu beoordelen of de beëindiging rechtsgeldig is en of Talpa moet doorbetalen. Coldeweijer stelt in het AD dat ze nooit is aangesproken op haar gedrag en dat er in de ontwikkelfase “hartstikke gezellig” werd gewerkt. “Ik ben géén narcistische geldwolf,” zegt ze, en wijst erop dat in het contract staat dat Talpa haar andere programma’s moet aanbieden als De Juice niet doorgaat.

