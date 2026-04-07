Bijna een op de vijf Franse tankstations heeft brandstoftekort

PARIJS (ANP/AFP) - Bijna een op de vijf tankstations in Frankrijk kampt met een tekort aan een of meerdere brandstoffen. Dat zei de Franse staatssecretaris van Energie Maud Bregeon. Zij voegde daaraan toe dat vooral tankstations van TotalEnergies problemen hebben. De Franse oliemaatschappij heeft de prijs aan de pomp in Frankrijk sinds het begin van de oorlog laag gehouden, wat tot meer drukte heeft geleid op zijn tankstations.

"83 procent van de tankstations met problemen zijn TotalEnergies-stations", zei Bregeon in een interview met de Franse zender BFMTV. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten heeft TotalEnergies de benzineprijs op 1,99 euro per liter en de dieselprijs op 2,09 euro per liter gehouden. Die maatregel was gepland tot dinsdag.