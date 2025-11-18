Yvonne Coldeweijer, berucht als de ‘juicekoningin’ van Nederland, is na een korte stilte helemaal terug op het roddelfront. Vanaf maandag 5 januari presenteert ze haar nieuwe dagelijkse tv-programma ‘De Juice’ op Net5,
waarin ze samen met scherpe tafelgasten het belangrijkste entertainmentnieuws van de dag bespreekt. Bekende Nederlanders kunnen zich dus voorbereiden op pittige onthullingen en eerlijke gesprekken over wat er echt speelt achter de schermen van de showbizz.
Coldeweijer
, die groot werd op Instagram en YouTube met spraakmakende roddels, belooft dat het programma juist geen ‘Boulevard’ of ‘Shownieuws’ zal zijn: “BN’ers die het te bont maken, mogen me zeker weer vrezen”, zegt ze zelf. Toch vindt ze het belangrijker dan ooit om hoor en wederhoor toe te passen en zich aan journalistieke regels te houden, geeft ze aan in interviews. Het moederschap heeft haar wel iets milder gemaakt, maar opschudding brengen in het medialandschap blijft haar handelsmerk.
Net5 ziet Coldeweijer
als vaste waarde voor de zender en verwacht dat ‘De Juice’ hét platform wordt waar het echte verhaal uit glitterland op tafel komt. De makers beloven een authentieke en eerlijkere benadering van entertainmentnieuws. Het programma is elke werkdag om 20.00 uur te zien.