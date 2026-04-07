Gelekt verslag: 'muis' Orbán bood Poetin steun aan

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de Russische president Vladimir Poetin tijdens een telefoongesprek uitgebreide steun toegezegd. Dat komt naar voren uit een gespreksverslag van de Hongaarse overheid dat in aanloop naar de Hongaarse verkiezingen is ingezien door persbureau Bloomberg.

"In elke kwestie waarbij ik van dienst kan zijn, sta ik tot uw beschikking", zou Orbán de Russische leider afgelopen oktober hebben voorgehouden. Hij illustreerde dat met een verwijzing naar een kinderverhaal waarin een muis een leeuw helpt. Volgens het verslag reageerde Poetin daar lachend op.

De informatie over het gesprek kwam naar buiten in aanloop naar de Hongaarse verkiezingen, die deze maand worden gehouden. Orbán en zijn Fidesz-partij riskeren na zestien jaar aan de macht verslagen te worden.

De premier wordt gezien als de EU-leider die de nauwste banden heeft met Rusland. Orbán krijgt ook steun van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump.