Schaatser Diniz snelste op eerste 500 meter op OKT

HEERENVEEN (ANP) - Sebas Diniz heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de beste tijd gereden op de eerste 500 meter. De 23-jarige schaatser van Team IKO X2O was met 34,14 sneller dan Jenning de Boo en Merijn Scheperkamp.

De Boo kwam in de laatste rit, nadat hij eerst vals was gestart, tot 34,36. Zijn tegenstander Stefan Westenbroek hield er halverwege de rit mee op. Merijn Scheperkamp kwam in de rit tegen Diniz tot de derde tijd met 34,64. Joep Wennemars was vierde met 34,67.

De 500 meter wordt op het OKT twee keer verreden. De beste van de twee tijden van een schaatser telt, er wordt geen klassement opgemaakt. Op de Olympische Spelen in Milaan wordt de 500 meter maar één keer verreden.

De winnaar van de 500 meter is zeker van kwalificatie voor de Spelen. De nummers 2 en 3 zijn afhankelijk van andere uitslagen en moeten de rest van het OKT afwachten.