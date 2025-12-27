Canada komt met nieuw steunpakket van 1,6 miljard voor Oekraïne

HALIFAX (ANP/AFP) - De Canadese premier Mark Carney heeft bij het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt dat zijn land met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komt. Het gaat om economische hulp ter waarde van 2,5 miljard Canadese dollar (1,6 miljard euro). Dat geld moet Oekraïne helpen om leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te kunnen krijgen.

Zelensky praat in Canada met Carney en reist zondag door naar de Verenigde Staten voor een ontmoeting met president Donald Trump. Zaterdagavond heeft hij eerst nog een telefonisch overleg met Europese bondgenoten op de agenda.

Zelensky sprak vrijdag de hoop uit dat er snel een staakt-het-vuren met Rusland kan komen, maar de verwachtingen werden daarna getemperd door de Amerikanen en de Russen. De drie partijen zijn nog niet op alle vlakken akkoord over de voorwaarden voor een bestand.