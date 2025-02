Winter Vol liefde-Jorik vindt alsnog de liefde bij deze kandidaat

Vrouw na vrouw werd naar huis gestuurd door Jorik in Oostenrijk. Lana had zijn hart al lang veroverd. Maar de liefde mocht niet duren. Nadat Winter Vol liefde was afgelopen hebben de twee elkaar niet meer gezien. Jorik bleef echter niet lang alleen: hij datet nu met Marilou, die we ook kennen als deelnemer van het programma.

Marilou die als laatste op bezoek kwam bij Jorik mocht direct weer haar spullen pakken, omdat hij al helemaal hoteldebotel was van de blonde Lana. Na de opnames hadden Jorik en Marilou echter nog contact via WhatsApp en begon het balletje te rollen.

"Het is gewoon spontaan gebeurd”, vertelt Jorik aan Shownieuws. "We begonnen ineens te appen en dachten: laten we elkaar maar eens opzoeken. Sindsdien zijn we lekker aan het daten en kijken we wel waar het heen gaat. We hebben het gewoon heel gezellig met z’n tweeën.”