Duizenden Israëliërs houden minuut stilte na overdracht lichamen

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - Duizenden Israëliërs hebben in Tel Aviv een minuut stilte gehouden nadat Hamas de lichamen had teruggegeven van vier gijzelaars. Er verzamelde zich een menigte op het zogenoemde Gijzelaarsplein in de metropool.

De teruggave van de lichamen leidde in Israël tot verdriet en woede. Er verzamelden zich mensen met vlaggen langs de route die het konvooi aflegde dat de lichamen terugbracht.

Het zou gaan om de lichamen van een moeder en haar twee jonge kinderen en van een tachtiger. Zijn lichaam is inmiddels geïdentificeerd, lieten de nabestaanden weten.

Commotie

Het leidde tot commotie dat Hamas de grafkisten voor de overdracht toonde op een podium. Dat gebeurde naast de beeltenis van premier Benjamin Netanyahu, die was afgebeeld als vampier.

Netanyahu zei woedend te zijn op de "monsters van Hamas" en ook internationaal klonk kritiek. De Verenigde Naties spraken over een wrede vertoning en stelden dat de overdracht van lichamen voortaan niet meer publiekelijk zou mogen plaatsvinden.