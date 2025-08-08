ECONOMIE
Nieuwe MG 4 Electric al vanaf 8800 euro te koop in China (maar wat gaat hij hier kosten?)

auto
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 08 augustus 2025 om 11:24
4563474747 - Bewerkt
We weten nu eindelijk hoe de nieuwe MG 4 Electric er van buiten en van binnen uitziet. De populaire elektrische hatchback van het Chinese automerk MG komt in een volledig nieuw jasje, met nieuwe techniek en een verrassend lage prijs. In China is de voorverkoop gestart en daar gaat het model weg voor omgerekend nog geen 9 mille.
De vorige MG 4 viel op door zijn uitgesproken uiterlijk, vol hoeken en scherpe lijnen. Maar dat is verleden tijd. De nieuwe generatie kiest voor een rondere, vriendelijker vormgeving. Daarmee wordt hij minder ‘smaakgevoelig’, zoals dat heet. Maar niet alleen het uiterlijk verandert: de MG 4 staat nu op een compleet nieuw platform (E3 van moederbedrijf SAIC), is elf centimeter langer en heeft een wielbasis van 2,75 meter.
Van achter- naar voorwielaandrijving
Waar de vorige MG 4 nog de elektromotor op de achteras had, kiest het nieuwe model voor voorwielaandrijving. De voorlopig enige beschikbare uitvoering beschikt over een 163 pk sterke elektromotor. Daarbij kun je kiezen uit twee batterijopties: een 42,8 kWh of een 53,9 kWh LFP-accu, goed voor een actieradius van respectievelijk 437 en 530 kilometer volgens de Chinese CLTC-norm.
MG belooft in de toekomst ook versies met semi-solid-state accu’s. Wat dat precies inhoudt en wanneer ze komen? Daarover is nog niets bekend.
Ook in Nederland?
De prijs in China is spectaculair: omgerekend zo’n €8.800. Dat is fors minder dan de €14.000 die de vorige MG 4 daar kostte. Wanneer je de transportkosten en invoerbelastingen erbij optelt, zou de prijs in Nederland op zo’n €14.000 kunnen uitkomen. Maar de garagehouder en andere tussenpersonen willen er ongetwijfeld ook aan verdienen. Autoweek verwacht dan ook dat de nieuwe MG 4 Electric in Nederland zo rond de €25.000 zal gaan kosten. Dat is bijna €8.000 goedkoper dan het huidige model.
Bron: Autoweek

