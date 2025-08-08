Pfizer en BioNTech schikken zaak met CureVac over coronavaccin

FRANKFURT (ANP/AFP) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een akkoord bereikt met het Duitse CureVac en het Britse GSK over een schikking van de juridische geschillen in de Verenigde Staten over coronavaccins. Pfizer en BioNTech betalen 740 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 635 miljoen euro, meldde CureVac vrijdag. Daarnaast ontvangen CureVac en GSK een percentage van de verkoop van de coronavaccins in de VS.

CureVac klaagde in 2022 zijn Duitse concurrent BioNTech aan vanwege het schenden van patenten rondom de mRNA-techniek. Die beschermde techniek zouden BioNTech en Pfizer bij het ontwikkelen van hun coronavaccin Comirnaty zonder toestemming hebben gebruikt. Het vaccin van Pfizer en BioNTech was het eerste mRNA-vaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik en het eerste coronavaccin dat in westerse landen werd goedgekeurd.