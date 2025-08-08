ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pfizer en BioNTech schikken zaak met CureVac over coronavaccin

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 11:04
anp080825086 1
FRANKFURT (ANP/AFP) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een akkoord bereikt met het Duitse CureVac en het Britse GSK over een schikking van de juridische geschillen in de Verenigde Staten over coronavaccins. Pfizer en BioNTech betalen 740 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 635 miljoen euro, meldde CureVac vrijdag. Daarnaast ontvangen CureVac en GSK een percentage van de verkoop van de coronavaccins in de VS.
CureVac klaagde in 2022 zijn Duitse concurrent BioNTech aan vanwege het schenden van patenten rondom de mRNA-techniek. Die beschermde techniek zouden BioNTech en Pfizer bij het ontwikkelen van hun coronavaccin Comirnaty zonder toestemming hebben gebruikt. Het vaccin van Pfizer en BioNTech was het eerste mRNA-vaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik en het eerste coronavaccin dat in westerse landen werd goedgekeurd.
Vorig artikel

JD Vance laat waterpeil van rivier verhogen vanwege familiereisje: ‘ideale kajakomstandigheden creëren'

Volgend artikel

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

POPULAIR NIEUWS

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

100951499-14973685-Danella_Gallegos_said_she_feels_lucky_to_be_alive_after_her_orga-a-1_1754431000323

Amerikaanse (38) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

ANP-530359725

Jumbo-eigenaar Van Eerd vond 448.000 euro contant geld in de ijskast normaal. De rechter niet: 2 jaar cel