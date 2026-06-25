Niet-bezwaarmakers box 3-heffing hebben geen recht op teruggave

DEN HAAG (ANP) - Belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de onwettige box 3-heffing, hebben geen recht op teruggave. Dat heeft de Hoge Raad donderdag geoordeeld. De hoogste rechter volgt het advies van de advocaat-generaal, die eerder ook stelde dat niet iedereen gecompenseerd hoeft te worden voor de onwettige vermogensrendementsheffing over de jaren 2017-2020.

Het oordeel van de Hoge Raad is van belang voor alle andere niet-bezwaarmakers die met een beroep op het zogeheten Kerstarrest uit 2021 hebben verzocht om vermindering van hun aanslagen. Toen oordeelde de hoogste rechter dat het in 2017 ingevoerde stelsel van box 3 in strijd was met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Mensen die op tijd bezwaar hadden gemaakt tegen de aanslagen hadden recht op een vermindering, als de box 3-heffing in de aanslag was berekend over een fictief rendement dat hoger was dan het werkelijke rendement. Ook mensen die dat niet hadden gedaan, wilden geld zien.