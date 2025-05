Onzekerheid op de aandelenbeurs blijft toenemen

De wereldeconomie is de laatste maanden een stuk minder stabiel dan voorheen, en dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt. Door de oorlogen in onder andere Oekraïne en de Gazastrook lopen de spanningen tussen landen hoog op en steeg de inflatie. Het willekeurig aankondigen en weer intrekken van importheffingen door Donald Trump zorgt ook voor weinig vertrouwen. Het is dan ook geen wonder dat financiële instituten over de hele wereld in onzekerheid leven. Voor particulieren is het ook een uiterst lastige periode om het beleggersrisico laag te houden.

Economische onzekerheid houdt regelmatig in dat banen op de tocht komen te staan. Mensen zijn bang om hun vaste bron van inkomen te verliezen en daarom is het geen gek idee om inkomstenstromen te spreiden. In 2025 is het een stuk makkelijker geworden om freelance opdrachten te vinden of via verschillende marktplaatsen een extra zakcentje te verdienen. Nog niet zo lang geleden was beleggen een populaire manier om voor een passief inkomen te zorgen. Maar door de spanningen op het wereldtoneel is dat steeds meer een activiteit geworden voor waaghalzen.

Door alle onzekerheid is het geen wonder dat beleggers op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen. Vooral jongere beleggers kiezen bijvoorbeeld voor online poker of andere vormen van gokspelletjes. Daar zit ook het nodige risico aan verbonden. Maar spelers geven aan dat ze in online casino’s in ieder geval geen geld kunnen verliezen terwijl ze liggen te slapen. Dat geeft het gevoel dat ze meer invloed hebben op hun eigen financiële situatie. Veilige en legale online casino’s die direct spelen en storten aanbieden zijn met name populair.

Online gokken is pas sinds 2021 legaal in Nederland. Sindsdien is het veel professioneler en dus ook veiliger geworden. De bekende en betrouwbare casino’s krijgen een vergunning en worden streng gecontroleerd. Daarbovenop is er ook steeds meer informatie beschikbaar over games zoals poker. Voor beginners is het daardoor eenvoudiger om in te stappen en is de kans minder groot dat ze onverhoeds grote bedragen verliezen.

De vraag is of gokken niet risicovoller is dan beleggen, en de twee worden regelmatig met elkaar vergeleken. Vooral de fanatieke day traders nemen aanzienlijke risico’s om winst te maken. Dat zijn beleggers die vaak en snel aandelen verkopen en iedere dag urenlang bezig zijn met het bestuderen van koersen. Meer alledaagse beleggers kiezen vaak voor obligaties en fondsen, zoals Exchange Traded Funds (ETF’s) . Die zijn een stuk stabieler dan losse aandelen en dus minder onderhevig aan aanzienlijke schommelingen. Maar als de wereldeconomie het slecht doet, loopt de waarde van de meeste fondsen ook terug.